رئيس مجلس النواب نبيه بري في الذكرى الـ46 لتغييب الإمام الصدر ورفيقيه: نحيّي الشهداء لا سيّما الكوكبة المباركة من شهداء "أمل" وكشافة الرسالة الإسلامية الذين دافعوا عن لبنان وعن جنوبه

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