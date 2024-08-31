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بري: حكومة نتنياهو تغتال أي مسعى لوقف هذه الحرب التي لم يشهد التاريخ الحديث مثيلاً لها

Lebanon 24
31-08-2024 | 08:13
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