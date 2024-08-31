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بري: نعود ونؤكد على ما طرحناه في 31 آب الماضي فالدعوة لا تزال قائمة إلى الحوار أو التشاور ثم دورات متتالية لإنتخاب رئيس للجمهورية

Lebanon 24
31-08-2024 | 08:18
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