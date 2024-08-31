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الحكومة الفلسطينية تحذر من استمرار حصار المستشفيات في جنين واستهداف منازل المواطنين الآمنين (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
31-08-2024
|
10:36
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