وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش معلّقًا على ما جرى في "غوش عتصيون": يجب أن يكون ردنا هو تعزيز الاستيطان وإحباط الدولة الفلسطينية التي من شأنها تعريض أمننا ووجودنا للخطر

Lebanon 24