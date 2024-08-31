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وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش معلّقًا على ما جرى في "غوش عتصيون": يجب أن يكون ردنا هو تعزيز الاستيطان وإحباط الدولة الفلسطينية التي من شأنها تعريض أمننا ووجودنا للخطر

Lebanon 24
31-08-2024 | 14:43
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