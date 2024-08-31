Advertisement

أخبار عاجلة

وزير النفط العراقي يكشف عن زيارة مرتقبة إلى الولايات المتحدة لعرض 10 مناطق للتنقيب عن الغاز على شركات أميركية

Lebanon 24
31-08-2024 | 15:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية المصرية: مصر تعمل مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى صفقة تنهي الحرب
lebanon 24
01/09/2024 01:44:07 Lebanon 24 Lebanon 24
"سي بي إس نيوز" الأميركية: الولايات المتحدة تُقدِّر أن #حزب_الله يمكن أن يشنّ هجوماً من دون سابق إنذار
lebanon 24
01/09/2024 01:44:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرا خارجية الإمارات والأردن يؤكدان ضرورة التوصل لوقف فوريٍ لإطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة ويؤكدان دعمهما جهود مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل لصفقة تبادل (سكاي نيوز)
lebanon 24
01/09/2024 01:44:07 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية: المسلمون في الولايات المتحدة تعرضوا لحملة تشويه غير مسبوقة مع تصاعد العنف في فلسطين (الجزيرة)
lebanon 24
01/09/2024 01:44:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:01 | 2024-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2024-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2024-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2024-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:04 | 2024-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:48 | 2024-08-31
16:45 | 2024-08-31
16:35 | 2024-08-31
16:35 | 2024-08-31
16:29 | 2024-08-31
16:27 | 2024-08-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24