Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: سننفذ تعليمات القيادة السياسية في تنفيذ حملة التطعيم في غزة (الحدث)

Lebanon 24
01-09-2024 | 00:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي عن تنفيذ ضربة استباقية: إذا قرر المستوى السياسي سننفذ على الفور
lebanon 24
01/09/2024 10:32:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: وسام حازم كان ضالعا في تنفيذ هجمات وتفجير عبوات ناسفة بالضفة
lebanon 24
01/09/2024 10:32:01 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب المندوبة الأميركية في مجلس الأمن: لا بد من تنفيذ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة دون أي تأخير (الجزيرة)
lebanon 24
01/09/2024 10:32:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة سويسرا في مجلس الأمن: يجب تنفيذ حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة بشكل كامل
lebanon 24
01/09/2024 10:32:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:52 | 2024-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:38 | 2024-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:18 | 2024-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:22 | 2024-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:04 | 2024-08-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:26 | 2024-09-01
03:25 | 2024-09-01
03:05 | 2024-09-01
02:51 | 2024-09-01
02:51 | 2024-09-01
02:50 | 2024-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24