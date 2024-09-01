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وزراة الدفاع الروسية: دفاعتنا الجوية أسقطت 158 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا (العربية)
Lebanon 24
01-09-2024
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01:09
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