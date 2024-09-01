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غانتس: يموت الأسرى ويُنفى أبناء الشمال وعلى الجمهور أن يخرج إلى الشارع فقد حان الوقت لاستبدال حكومة الفشل المطلق

Lebanon 24
01-09-2024 | 01:43
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