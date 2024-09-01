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يديعوت أحرونوت عن مسؤول كبير في الحكومة الإسرائيلية: نتنياهو يمنع التوصل إلى اتفاق حتى لا تنهار الحكومة
Lebanon 24
01-09-2024
|
02:47
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