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يديعوت أحرونوت عن مسؤول كبير في الحكومة الإسرائيلية: نتنياهو يمنع التوصل إلى اتفاق حتى لا تنهار الحكومة

Lebanon 24
01-09-2024 | 02:47
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