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حماس: الأسرى قتلوا بالقصف الإسرائيلي وعلى الرئيس بايدن إن كان حريصا على حياتهم أن يوقف دعمه للعدو

Lebanon 24
01-09-2024 | 02:50
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