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وزير الدفاع الإسرائيلي: يجب إعادة المحتجزين المتبقين لدى حماس إلى ديارهم

Lebanon 24
01-09-2024 | 02:51
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