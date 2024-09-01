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بلدية جنين: قوات الاحتلال جرفت نحو 70 في المئة من شوارع المدينة وقطعت المياه عن 80 في المئة عنها وعن كامل مخيمها (الجزيرة)

Lebanon 24
01-09-2024 | 03:26
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