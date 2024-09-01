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إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين أمنيين: كان من الممكن إعادة 4 من المختطفين القتلى في صفقة تبادل

Lebanon 24
01-09-2024 | 03:48
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