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حماس: عمليات المقاومة البطولية في الضفة الغربية وآخرها في الخليل رد طبيعي على حرب الإبادة في غزة والجرائم بالضفة

Lebanon 24
01-09-2024 | 03:55
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