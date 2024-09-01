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نتنياهو: وافقت إسرائيل على صفقة تحرير المخطوفين بدعم كامل من الولايات المتحدة لكن حماس رفضت

Lebanon 24
01-09-2024 | 04:47
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