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"يديعوت أحرونوت": وزارة المالية الاسرائيلية تحذر من كارثة اقتصادية بإسرائيل وخبراؤها يدعون إلى تقليص المصاريف ورفع الضرائب

Lebanon 24
01-09-2024 | 05:24
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