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غانتس مهاجماً نتنياهو: يتردد ويخاف ويلعب على فكرة كسب الوقت لصالحه لاعتبارات سياسية

Lebanon 24
01-09-2024 | 07:53
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