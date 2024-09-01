وسائل إعلام إسرائيلية: أنباء أولية عن وقوع إصابتين بحالة خطيرة من جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان تجاه منطقة يوفال شمالي إسرائيل (سكاي نيوز)

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