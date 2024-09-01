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"رويترز" عن مسؤول أميركي: سوليفان يعقد اجتماعا عن بعد اليوم مع عائلات الرهائن الأميركيين المحتجزين لدى "حماس"

Lebanon 24
01-09-2024 | 10:54
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