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شبكة NBC الأميركية عن مسؤول إسرائيلي: الفحص الجنائي لجثث الرهائن الستة يشير إلى أنهم قُتلوا برصاص خاطفيهم من حماس

Lebanon 24
01-09-2024 | 11:19
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