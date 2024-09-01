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سرايا القدس-الضفة الغربية: مقاتلونا في كتيبة طوباس نفذوا 5 عمليات تفجير لعبوات ناسفة في جنود العدو وآلياته

Lebanon 24
01-09-2024 | 11:57
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