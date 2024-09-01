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جعجع: نتعرّض لأسوأ وأبشع خطة ومحاولة لترويضنا وتركيعنا وإنهاكنا وإفراغ وجودنا من مضمونه وتغيير وجهه ووجهته، وشلّ دولتنا وتخريب مؤسساتها

Lebanon 24
01-09-2024 | 12:10
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