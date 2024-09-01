جعجع: لا يعتقدنّ أحد بأنّ الأمور في لبنان انتهت إلى ما نحن فيه في الوقت الحاضر وبأنّه حُكِمَ علينا أن نعيش الوضع الحاليّ إلى ما لا نهاية

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