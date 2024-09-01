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جعجع: الدستور اللبناني غير مبني على العد ولا الأرقام وكل من يتكلم بلغة الأعداد يقول إنه يريد تغيير الدستور وإذا كان البعض يريد تغييره لا مانع لنا فلننتخب رئيسًا أولًا وندعو بعدها إلى طاولة حوار حيث نطرح أي لبنان نريد

Lebanon 24
01-09-2024 | 12:17
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جعجع: يجب تطبيق الدستور والقوانين أولًا فلا كيان لا تحفظه دولة وعلى الدولة أن تبسط سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية وعلينا إعادة النظر بكل الأمور إلا حدوده ووحدته
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02/09/2024 00:09:18 Lebanon 24 Lebanon 24
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02/09/2024 00:09:18 Lebanon 24 Lebanon 24
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