جعجع: الدستور اللبناني غير مبني على العد ولا الأرقام وكل من يتكلم بلغة الأعداد يقول إنه يريد تغيير الدستور وإذا كان البعض يريد تغييره لا مانع لنا فلننتخب رئيسًا أولًا وندعو بعدها إلى طاولة حوار حيث نطرح أي لبنان نريد

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