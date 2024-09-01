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جعجع: الجميع في اليوم التالي للحرب سيتفاوض مع من يملك مفاتيح اليوم التالي مفاتيح المستقبل مع مَن يملك الرؤيا والخطة والإصلاح لا مع الذي لا رؤية له إلا الحرب

Lebanon 24
01-09-2024 | 12:19
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