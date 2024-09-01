جعجع: الجميع في اليوم التالي للحرب سيتفاوض مع من يملك مفاتيح اليوم التالي مفاتيح المستقبل مع مَن يملك الرؤيا والخطة والإصلاح لا مع الذي لا رؤية له إلا الحرب

Lebanon 24