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جعجع: أحدٌ لن يقبل بأن يعود الوضع في لبنان إلى ما كان عليه قبل الحرب وأن تستمرّ الدولة في فقدان قرارها وتفكّكها

Lebanon 24
01-09-2024 | 12:22
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جعجع: على الرئيس بري أن يدعو إلى جلسة انتخاب رئاسية بدورات متتالية و"ليفز من يفز" وعليه أن يفكر من موقعه الدستوري المسؤول لا من موقعه السياسي ولن نقبل تحت أي ظرف بأن يفرض فريق لبناني رأيه والطريق إلى بعبدا لا تمر من حارة حريك
lebanon 24
02/09/2024 00:09:57 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: على حزب الله أن يتحمل وحده المسؤولية وعواقب هذه الحرب وعليه التحلي بالشجاعة واتخاذ الموقف الوطني الصحيح و"الرجوع عن الخطأ فضيلة"
lebanon 24
02/09/2024 00:09:57 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: الحرب فُرضت على اللبنانيين وهي لا تخدم إلا مخططات خارجية ونسأل "كيف يسمح حزب الله لنفسه أن يأخذ اللبنانيين إلى حيث لا يريدون؟ ومن أجاز له بأن يحتكر قرار السلم والحرب؟"
lebanon 24
02/09/2024 00:09:57 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: يجب تطبيق الدستور والقوانين أولًا فلا كيان لا تحفظه دولة وعلى الدولة أن تبسط سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية وعلينا إعادة النظر بكل الأمور إلا حدوده ووحدته
lebanon 24
02/09/2024 00:09:57 Lebanon 24 Lebanon 24
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