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جعجع: يجب تطبيق الدستور والقوانين أولًا فلا كيان لا تحفظه دولة وعلى الدولة أن تبسط سلطتها على كافة الأراضي اللبنانية وعلينا إعادة النظر بكل الأمور إلا حدوده ووحدته

Lebanon 24
01-09-2024 | 12:22
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