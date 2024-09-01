جعجع: الحرب فُرضت على اللبنانيين وهي لا تخدم إلا مخططات خارجية ونسأل "كيف يسمح حزب الله لنفسه أن يأخذ اللبنانيين إلى حيث لا يريدون؟ ومن أجاز له بأن يحتكر قرار السلم والحرب؟"

Lebanon 24