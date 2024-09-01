جعجع لـ"حزب الله": سلاحُك لا يحمي الطائفة الشيعيّة وإن كان هناك من حماية فهي حتمًا في كنف الدولة الفعليّة فالضمانات من مسؤوليّتها وطمأنة بعضنا البعض من مسؤوليتنا جميعاً

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