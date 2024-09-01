جعجع: الدخول إلى قصر بعبدا لا يكون من بوابة عين التينة ووفق شروطها وحوارها المفتعل، الطريق إلى قصر بعبدا تمرّ فقط في ساحة النجمة ومن خلال صندوق الاقتراع

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