Advertisement

أخبار عاجلة

رويترز عن وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش: النائب العام سيقدم طلبا عاجلا للمحاكم لمنع الإضراب العام المقرر غدا الاثنين

Lebanon 24
01-09-2024 | 15:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
على وقع الاضراب العام غداً.. هذا ما دعا اليه وزير المالية الاسرائيلي
lebanon 24
02/09/2024 00:13:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش معلّقًا على ما جرى في "غوش عتصيون": يجب أن يكون ردنا هو تعزيز الاستيطان وإحباط الدولة الفلسطينية التي من شأنها تعريض أمننا ووجودنا للخطر
lebanon 24
02/09/2024 00:13:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية أحال مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2025 الى رئاسة مجلس الوزراء
lebanon 24
02/09/2024 00:13:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية أحال إلى مجلس الوزراء مشروع قانون قطع حساب الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020
lebanon 24
02/09/2024 00:13:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:03 | 2024-09-01
17:01 | 2024-09-01
17:00 | 2024-09-01
16:45 | 2024-09-01
16:44 | 2024-09-01
16:23 | 2024-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24