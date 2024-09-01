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ترامب تعليقا على وفاة المواطن الأميركي في غزة: حكم بايدن وهاريس مسؤول بشكل مباشر عن وفيات غير ضرورية

Lebanon 24
01-09-2024 | 16:16
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