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ترامب: مقتل الأسرى الستة بمن فيهم هيرش حدث بسبب الافتقار للقوة والقيادة الأميركية

Lebanon 24
01-09-2024 | 17:01
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