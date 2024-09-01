حزب الله: استهدفنا مبنى يستخدمه جنود اسرائيليون في "أفيفيم" بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابةً مباشرة رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية

Lebanon 24