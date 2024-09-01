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ارتفاع عدد الضحايا في القصف الإسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في حي الزيتون إلى 11 شهيداً
Lebanon 24
01-09-2024
|
17:44
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