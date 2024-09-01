Advertisement

أخبار عاجلة

ماكرون يعبّر عن سخطه بعد العثور على جثث الرهائن ويدعو لإنهاء حرب غزه

Lebanon 24
01-09-2024 | 18:06
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد العثور على 6 جثث.. كم عدد الرهائن الذين ما زالوا مختطفين في غزة؟
lebanon 24
02/09/2024 02:59:05 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرا الدفاع الأميركي والإسرائيلي أكدا التزامهما بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لضمان إطلاق سراح الرهائن
lebanon 24
02/09/2024 02:59:05 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي الأميركي أكد خلال لقاءه عائلات الرهائن التزام بايدن وإدارته العميق بإعادة الرهائن في أقرب وقت ممكن
lebanon 24
02/09/2024 02:59:05 Lebanon 24 Lebanon 24
سي إن إن عن متحدث باسم الجامعة العبرية بالقدس: سننضم لجامعات أخرى في إضراب الغد للمطالبة بصفقة الرهائن
lebanon 24
02/09/2024 02:59:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:50 | 2024-09-01
18:38 | 2024-09-01
18:32 | 2024-09-01
18:19 | 2024-09-01
18:17 | 2024-09-01
18:15 | 2024-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24