Advertisement

أخبار عاجلة

وزيرا الدفاع الأميركي والإسرائيلي أكدا التزامهما بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لضمان إطلاق سراح الرهائن

Lebanon 24
01-09-2024 | 18:17
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: بايدن شدّد خلال اتصاله بنتنياهو على الحاجة لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن
lebanon 24
02/09/2024 02:59:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: بلينكن أكد أن الاتفاق من شأنه تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتأمين إطلاق سراح الرهائن (الحرة)
lebanon 24
02/09/2024 02:59:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: الوسطاء عازمون على مواصلة مساعيهم لوقف إطلاق النار بغزة وإطلاق سراح الرهائن ودخول المساعدات
lebanon 24
02/09/2024 02:59:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: نعتقد أن اتفاقا لوقف إطلاق النار في غزة لا يزال ممكنا (الشرق)
lebanon 24
02/09/2024 02:59:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
18:50 | 2024-09-01
18:38 | 2024-09-01
18:32 | 2024-09-01
18:19 | 2024-09-01
18:15 | 2024-09-01
18:14 | 2024-09-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24