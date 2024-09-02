Advertisement

أخبار عاجلة

بدء إضراب عام في إسرائيل تضامنا مع ذوي الأسرى المحتجزين في غزة ورفضا لعرقلة نتنياهو إبرام صفقة (الجزيرة)

Lebanon 24
02-09-2024 | 00:46
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيان لعائلات الأسرى الإسرائيليين: ندين التصريحات الكاذبة لعوفير فيليك مستشار نتنياهو بأن حماس لا تريد صفقة (الجزيرة)
lebanon 24
02/09/2024 12:41:38 Lebanon 24 Lebanon 24
مئات الإسرائيليين يواصلون المسير لليوم الثاني نحو القدس للضغط على نتنياهو لإبرام صفقة تبادل (الجزيرة)
lebanon 24
02/09/2024 12:41:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن يديعوت أحرونوت: أكثر من 2000 إسرائيلي يجوبون تل أبيب في مظاهرة تدعو لإبرام صفقة أسرى وإسقاط حكومة نتنياهو
lebanon 24
02/09/2024 12:41:38 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: ندعو إلى الخروج بمظاهرة ضخمة لإغلاق البلاد بشكل كامل حتى إبرام صفقة
lebanon 24
02/09/2024 12:41:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:33 | 2024-09-02
05:15 | 2024-09-02
05:13 | 2024-09-02
05:05 | 2024-09-02
04:52 | 2024-09-02
04:50 | 2024-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24