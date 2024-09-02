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الدفاع الروسية: دمرنا 3 راجمات صواريخ هيمارس وقضينا على أكثر من 30 جنديا في هجوم صاروخي بسومي شمال شرقي أوكرانيا

Lebanon 24
02-09-2024 | 02:18
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