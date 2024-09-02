Advertisement

أخبار عاجلة

مصدر مصري: نرفض بشكل قاطع الوجود الإسرائيلي بمحور فيلادلفي ومعبر رفح

Lebanon 24
02-09-2024 | 04:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: الوفد المفاوض غادر الدوحة وهناك تقدم في بعض النقاط غير المرتبطة بمحور فيلادلفيا
lebanon 24
02/09/2024 12:44:48 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرائيل هيوم عن مصدر سياسي: رئيس الوزراء نتنياهو لم يغير موقفه بشأن ضرورة الوجود الإسرائيلي في محور فيلادلفيا والسيطرة عليه
lebanon 24
02/09/2024 12:44:48 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن موقع والا: الوفد الإسرائيلي سيناقش مع رئيس المخابرات المصرية ومسؤولين أمنيين الترتيبات الأمنية على محور فيلادلفيا ومعبر رفح
lebanon 24
02/09/2024 12:44:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر مصري رفيع ل"القاهرة" الإخبارية: لا صحة للتسريبات الإسرائيلية بوجود اتفاقات أو تفاهمات مع إسرائيل بشأن محور فيلادلفيا
lebanon 24
02/09/2024 12:44:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:33 | 2024-09-02
05:15 | 2024-09-02
05:13 | 2024-09-02
05:05 | 2024-09-02
04:52 | 2024-09-02
04:50 | 2024-09-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24