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قيادي في حماس: أي مقترح لا يتضمن انسحاب إسرائيل من فيلادلفي ونتساريم سيعقد الأمور

Lebanon 24
02-09-2024 | 04:16
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