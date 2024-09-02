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حماس: كافة محافظات الضفة الغربية بلا استثناء ستبقى تخبّئ بين أحيائها المزيد من المفاجآت المؤلمة والكبرى لإسرائيل

Lebanon 24
02-09-2024 | 04:20
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