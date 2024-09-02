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وكالة الأنباء الأردنية: القوات المسلحة تنفذ إنزالين جويين لمساعدات إنسانية على قطاع غزة لأول مرة منذ نحو شهرين (الجزيرة)

Lebanon 24
02-09-2024 | 06:56
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