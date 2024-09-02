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وزارة الصحة الفلسطينية: عدد الضحايا في الضفة الغربية منذ 7 تشرين الأول بلغ 681 شهيدا ونحو 5700 مصابا (الجزيرة)
Lebanon 24
02-09-2024
|
07:44
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