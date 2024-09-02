الديوان الملكي الأردني: الملك عبدالله الثاني يحذر من تداعيات الاستمرار بالهجمات والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية على أمن المنطقة واستقرارها (سكاي نيوز عربية)

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