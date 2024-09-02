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معاريف عن مسؤول إسرائيلي: تصريحات بايدن خطيرة خصوصا أنها تأتي بعد أيام من إعدام حماس 6 رهائن بينهم أميركي (الجزيرة)

Lebanon 24
02-09-2024 | 10:25
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