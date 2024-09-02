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مسؤول في "حماس": الحركة ستردّ بشكل إيجابي على أي مقترح يمكن أن يضمن وقف إطلاق النار الدائم في غزة والانسحاب الكامل

Lebanon 24
02-09-2024 | 10:49
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