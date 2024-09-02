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وزير خارجية بريطانيا: نعمل مع الجميع لإنجاز وقف إطلاق النار في غزة وأدعو لإطلاق سراح الرهائن

Lebanon 24
02-09-2024 | 11:46
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