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وزير الخارجية الإسرائيلي: قرار بريطانيا تعليق تصدير بعض الأسلحة لإسرائيل يبعث برسالة ملتبسة لحماس وإيران

Lebanon 24
02-09-2024 | 12:40
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